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«Миннесота» обменяет Рубио в «Кливленд»

01:47
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«Миннесота» и «Кливленд» согласовали обмен в день драфта НБА-2021, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в Twitter.

R «Кавальерс» присоединится 30-летний разыгрывающий Рикки Рубио. Также клуб получит пик 2-го раунда 2022 года от «Вашингтона» и денежную компенсацию. «Тимбервулвз» в результате обмена получат 27-летнего форварда Торин Принса.

В прошедшем сезоне Рубио сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 8,6 очка, 6,4 передачи, 3,3 подбора и 1,4 перехвата, а Принс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем по 10,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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