«Миннесота» обменяет Рубио в «Кливленд»
«Миннесота» и «Кливленд» согласовали обмен в день драфта НБА-2021, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски в Twitter.
R «Кавальерс» присоединится 30-летний разыгрывающий Рикки Рубио. Также клуб получит пик 2-го раунда 2022 года от «Вашингтона» и денежную компенсацию. «Тимбервулвз» в результате обмена получат 27-летнего форварда Торин Принса.
В прошедшем сезоне Рубио сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 8,6 очка, 6,4 передачи, 3,3 подбора и 1,4 перехвата, а Принс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем по 10,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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