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«Бруклин» обменял Шэмета в «Финикс»

02:37
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«Бруклин» и «Финикс» в день драфта НБА 2021 года согласовали обмен. Как сообщает ESPN, атакующий защитник Лэндри Шэмет продолжит карьеру в «Санс».

За своего игрока «Нетс» получил 29-й пик драфта, а также разыгрывающего защитника Джевона Картера.

В прошедшем сезоне Шэмет сыграл в 61 матче, набирая в среднем по 9,3 очка, 1,8 подбора и 1,6 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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