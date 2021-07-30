«Бруклин» обменял Шэмета в «Финикс»

«Бруклин» и «Финикс» в день драфта НБА 2021 года согласовали обмен. Как сообщает ESPN, атакующий защитник Лэндри Шэмет продолжит карьеру в «Санс».

За своего игрока «Нетс» получил 29-й пик драфта, а также разыгрывающего защитника Джевона Картера.

В прошедшем сезоне Шэмет сыграл в 61 матче, набирая в среднем по 9,3 очка, 1,8 подбора и 1,6 передачи.