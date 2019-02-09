Трипл-дабл Йокича не спас "Денвер" от поражения в игре с "Филадельфией"

"Денвер" на выезде проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НБА (110:117), несмотря на трипл-дабл центрового Николы Йокича.

В других встречах "Вашингтон" на своем паркете обыграл "Кливленд" (119:106), а "Детройт" взял верх над "Нью-Йорком" (120:103).

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Кливленд" - 119:106 (41:27, 25:25, 26:34, 27:20)

В: Портис (30), Бил (25 + 13 передач), Грин (15)

К: Секстон (27), Кларксон (24), Нваба (17)

"Детройт" - "Нью-Йорк" - 120:103 (41:22, 22:32, 26:30, 31:19)

Д: Драммонд (29 + 20 подборов), Гриффин (26), Джексон (20)

Н: Смит (31), Джордан (14 + 11 подборов), Робинсон (11)

"Филадельфия" - "Денвер" - 117:110 (33:23, 23:33, 27:26, 34:28)

Ф: Редик (34), Батлер (22), Эмбиид (15 + 12 подборов)

Д: Йокич (27 + 10 подборов + 10 передач), Мюррей (23), Бартон (14)