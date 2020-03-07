Трипл-дабл Леверта принес «Бруклину» победу над «Сан-Антонио»
06:01
«Бруклин» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (139:120). Форвард «Нетс» Карис Леверт оформил трипл-дабл.
В другой встрече «Нью-Йорк» дома уступил «Оклахоме» (103:126). «Никс» потерпели второе поражение кряду, «Тандер» одержали вторую подряд победу.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)
Б: Леверт (27 + 11 подборов + 10 передач), Харрис (20), Динуидди (19).
С: Дерозан (24), Лайлс (19), Уайт (19).
«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)
Н: Пэйтон (18), Барретт (17), Портис (14).
О: Галлинари (22), Пол (21 + 12 передач), Галджес-Александер (18).
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