Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Чикаго»

«Даллас» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (118:110). Форвард «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл.

В другой встрече «Сан-Антонио»? выиграл у «Милуоки», несмотря на дабл-дабл Янниса Адетокунбо.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)

С: Дерозан (25), Миллс (21), Гэй (17), Олдридж (17).

М: Адетокунбо (24 + 12 подборов), Дивинченцо (16), Хилл (15), Миддлтон (15).

«Даллас» — «Чикаго» — 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)

Д: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Пауэлл (16), Хардуэй (15).

Ч: Маркканен (26), Лавин (20), Уайт (15).

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