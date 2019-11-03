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Трехочковый бросок Коркмаза на последней секунде принес «Филадельфии» победу над «Портлендом»

07:44
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«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» — 128:129. Центровой гостей Джоэл Эмбиид пропускал матч из-за дисквалификации. Победу «Филадельфии» принес Фуркан Коркмаз, который на последней секунде встречи реализовал трехочковый бросок.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Филадельфия» — 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37)

3 ноября.

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