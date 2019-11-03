Трехочковый бросок Коркмаза на последней секунде принес «Филадельфии» победу над «Портлендом»
07:44
«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» — 128:129. Центровой гостей Джоэл Эмбиид пропускал матч из-за дисквалификации. Победу «Филадельфии» принес Фуркан Коркмаз, который на последней секунде встречи реализовал трехочковый бросок.
? FURKAN KORKMAZ FOR THE @SIXERS WIN! ? #PHILAUNITE pic.twitter.com/cyr3xHqF9G— NBA (@NBA) November 3, 2019
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Регулярный сезон
«Портленд» — «Филадельфия» — 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37)
3 ноября.
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