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«Торонто» впервые за 15 лет проиграл три первых матча регулярного чемпионата

09:15
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«Торонто» проиграл «Филадельфии» (93:100) в матче регулярного чемпионата НБА.

Это поражение стало третьим в трех матчах сезона-2020/21 для канадской команды. «Рэпторс» показали худший старт за последние 15 лет. В последний раз «Торонто» стартовал с трех поражений подряд в сезоне-2005/06. Тогда команда проиграла 9 матчей подряд, одержав первую победу в десятой встрече сезона.

Следующий матч «Торонто» проведет 1 января против «Нью-Йорка». Начало встречи — в 3.30 (мск).

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