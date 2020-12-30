«Торонто» впервые за 15 лет проиграл три первых матча регулярного чемпионата

«Торонто» проиграл «Филадельфии» (93:100) в матче регулярного чемпионата НБА.

Это поражение стало третьим в трех матчах сезона-2020/21 для канадской команды. «Рэпторс» показали худший старт за последние 15 лет. В последний раз «Торонто» стартовал с трех поражений подряд в сезоне-2005/06. Тогда команда проиграла 9 матчей подряд, одержав первую победу в десятой встрече сезона.

For the first time in 15 years, the Raptors will fall to 0-3 to start the season. — Josh Lewenberg (@JLew1050) December 30, 2020

Следующий матч «Торонто» проведет 1 января против «Нью-Йорка». Начало встречи — в 3.30 (мск).