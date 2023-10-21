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Сегодня, 07:48

«Милуоки» победил «Мемфис» в предсезонном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сегодня, 21 октября, были сыграны 6 предсезонных матчей в НБА. «Филадельфия» переиграла «Атланту» (120:106), «Индиана» выиграла у «Кливленда» (109:104), «Торонто» разгромил «Вашингтон» (134:98), «Хьюстон» победил «Майами» (110:104), «Милуоки» обыграл «Мемфис» (124:116), «Даллас» оказался сильнее «Детройта» (114:104).

НБА

Предсезонные матчи

«Филадельфия» — «Атланта» — 120:106 (24:25, 25:36, 38:30, 33:15)

Ф: Мелтон (29), Эмбиид (21), Макси (15 + 12 передач), Харрис (11), Убре (11).

А: Янг (19 + 10 передач), Оконгву (14), Бей (13), Мюррэй (12).

«Индиана» — «Кливленд» — 109:104 (26:26, 30:25, 27:29, 26:24)

И: Хилд (20), Топпин (17), Халибертон (14), Нембард (13).

К: Митчелл (28), Э. Мобли (18), Леверт (12).

«Торонто» — «Вашингтон» — 134:98 (31:24, 27:28, 43:22, 33:24)

Т: Барнс (23), Сиакам (19), Ануноби (15), Флинн (13), Дик (12).

В: Авдия (18), Оморуйи (16), Галлинари (11), Джонс (11).

«Хьюстон» — «Майами» — 110:104 (30:31, 36:21, 15:19, 29:33)

Х: Грин (20), Ванвлит (20), Томпсон (19), Шенгюн (16 + 12 подборов).

М: Хэмптон (17), Хирро (13), Адебайо (11), Шэмпени (11).

«Милуоки» — «Мемфис» — 124:116 (29:23, 23:35, 33:36, 39:22)

Мил: Я. Адетокунбо (26), Лиллард (19), Боучэмп (18), Б. Лопес (11).

Мем: Бэйн (24), З. Уильямс (15), Альдама (13), Смарт (11).

«Даллас» — «Детройт» — 114:104 (40:27, 19:25, 32:18, 23:34)

Дал: Грин (22), Ирвинг (17 + 11 передач), Лайвли (14).

Дет: Казалон (16), Роден (13), Стюарт (9), Томпсон (9 + 11 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
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