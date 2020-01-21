«Торонто» победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Бруклин»

«Атланта» (10-34) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Торонто» (29-14) — 117:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 15 передач.

В параллельной встрече «Бруклин» (18-24) дома уступил «Филадельфии» (29-16) — 111:117. В составе гостей трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 12 передач оформил Бен Симмонс.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Торонто» — 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)

А: Янг (24+15 передач)

Т: Пауэлл (27)

20 января.

«Бруклин» — «Филадельфия» — 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)

Б:Динвидди (22)

Ф: Симмонс (34+12 подборов+12 передач)

20 января.