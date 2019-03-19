Тимофей Мозгов: "Перед началом сезона я с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет "Лейкерс" в плей-офф НБА"

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов отметил, что верил в выход "Лейкерс" в плей-офф вместе с Леброном Джеймсом. Команда из Лос-Анджелеса в 70-ти матчах одержала всего 31 победу.

– Кто, на ваш взгляд, самые реальные претенденты на победу на Востоке и на Западе?

– Не буду оригинальным в этом вопросе. На Западе – это "Голден Стэйт" и "Денвер". На Востоке – "Милуоки".

– Ожидали, что "Лейкерс" во главе с вашим бывшим партнером Леброном Джеймсом так рано лишится шансов на выход в плей-офф?

– Честно, не ожидал. Более того, перед началом сезона я с пеной у рта доказывал, что Леброн выведет команду в плей-офф. Но случилось так, как случилось. Я не знаю всех причин, так как не нахожусь в команде. Но, конечно, сказалось то, что Джеймс пропустил много игр, а обновленная команда не нашла свой ритм. Посмотрим, как они перестроятся в межсезонье.