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Судьи не засчитали данк Хардена, посчитав, что мяч выскочил из кольца

10:15
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В матче регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Хьюстоном» (135:133) судьи не засчитали данк защитника «Рокитс» Джеймса Хардена.

Мяч влетел в кольцо, после чего, запутавшись в сетку, сделал оборот вокруг дужки и оказался над кольцом.

Руководитель арбитров НБА Джеймс Каперс после матча заявил: «Мяч, как мы видим, выскочил обратно через сетку. Когда это случается, это называется вмешательством корзины. Чтобы получить очко, сетка корзины должна быть пуста».

NBA Central в Twitter сообщил, что «Хьюстон» рассчитывает на пересмотр результата матча из-за данного эпизода.

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