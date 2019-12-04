Судьи не засчитали данк Хардена, посчитав, что мяч выскочил из кольца

В матче регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио» и «Хьюстоном» (135:133) судьи не засчитали данк защитника «Рокитс» Джеймса Хардена.

Мяч влетел в кольцо, после чего, запутавшись в сетку, сделал оборот вокруг дужки и оказался над кольцом.

Руководитель арбитров НБА Джеймс Каперс после матча заявил: «Мяч, как мы видим, выскочил обратно через сетку. Когда это случается, это называется вмешательством корзины. Чтобы получить очко, сетка корзины должна быть пуста».

NBA Central в Twitter сообщил, что «Хьюстон» рассчитывает на пересмотр результата матча из-за данного эпизода.