Стефен Карри — победитель конкурса трехочковых бросков
03:57
Победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Звездного уик-энда НБА стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Соревнования проходят в Атланте.
STEPH IS RIDICULOUS ?@StephenCurry30 is your 2021 #MtnDew3pt winner! pic.twitter.com/MwZzungsAX— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
В финальном раунде Карри набрал 28 очков. Он стал победителем этого конкурса во второй раз. Впервые он выиграл в 2015 году.
Позднее также состоится конкурс слэм-данков. Он пройдет в перерыве Матча звезд НБА.
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