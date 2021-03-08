Победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Звездного уик-энда НБА стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Соревнования проходят в Атланте.

В финальном раунде Карри набрал 28 очков. Он стал победителем этого конкурса во второй раз. Впервые он выиграл в 2015 году.

Позднее также состоится конкурс слэм-данков. Он пройдет в перерыве Матча звезд НБА.