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Стефен Карри — победитель конкурса трехочковых бросков

03:57
Стефен Карри. Фото Twitter
Стефен Карри. Фото Twitter
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Победителем конкурса трехочковых бросков в рамках Звездного уик-энда НБА стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Соревнования проходят в Атланте.

В финальном раунде Карри набрал 28 очков. Он стал победителем этого конкурса во второй раз. Впервые он выиграл в 2015 году.

Позднее также состоится конкурс слэм-данков. Он пройдет в перерыве Матча звезд НБА.

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