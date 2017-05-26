Соцсети в шоке после вида стопы Шакила О’Нила

Бывший баскетболист Шакил О’Нил в прямом эфире на канале TNT продемонстрировал свою стопу спустя несколько лет после завершения карьеры игрока.

Пользователи соцсетей после увиденного сравнили это видео с кадрами из фильма ужасов и сделали несколько веселых видео. Напомним, что 45-летний баскетболист завершил карьеру в 2011 году. Он выступал за такие клубы, как "Орландо", "Лейкерс", "Майами", "Финикс", "Кливленд" и "Бостон".