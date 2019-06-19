СМИ: "Даллас" – основной претендент на Хорфорда

"Даллас" заинтересован в центровом "Бостона" Эле Хорфорде, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом. Также 33-летнего игрока рассчитывают получить два клуба из Лос-Анджелеса – "Лейкерс" и "Клипперс", сообщает The Ringer.

Хорфорд рассчитывает на четырехлетний контракт. Ранее он отклонил предложение "Бостона" на 60 миллионов долларов на три года. В прошедшем сезоне центровой получал 30 миллионов. Предполагается, что он уменьшит свои запросы. Сообщается, что Хорфорд собирался договориться с "Селтикс", но переговоры неожиданно прервались.