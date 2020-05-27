Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Сезон НБА может возобновиться в августе

18:59

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, сезон в НБА может возобновиться в августе, а не в июле как предполагалось ранее.

28 мая руководство лиги проведет совещание с генеральными менеджерами команд, а 29 мая состоится заседание совета управляющих. В пятницу можно ожидать рекомендаций касаемо возвращения к тренировочному процессу.

Сезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. НБА намерена провести оставшиеся матчи во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея во Флориде.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир