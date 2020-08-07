«Сан-Антонио» обыграл «Юту», Пелтль и Брэдли сделали дабл-дабл

«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в регулярном сезоне НБА. Самыми результативными игроками стали Деррик Уайт и Джордан Кларксон, набравшие по 24 очка. Центровой «Сперс» Якоб Пелтль и форвард «Джаз» Тони Брэдли сделали дабл-дабл.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Юта» — 119:111 (36:27, 24:23, 36:34, 23:27)

С: Д. Уайт (24), Пелтль (19 + 10 подборов), Уокер (14), Гэй (14), Дерозан (13), Мюррей (11).

Ю: Кларксон (24), Брэдли (15 + 11 подборов), Они (14), Мудиай (14), Инглз (12).