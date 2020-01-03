«Сакраменто» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Мемфис»
08:29
«Сакраменто» (13-22) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Мемфис» (13-22) — 128:123. Хозяева выиграли впервые за девять встреч. Самым результативным игроком встречи стал защитник «королей» Де'Аарон Фокс, набравший 27 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Мемфис» — 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...