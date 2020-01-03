«Сакраменто» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Мемфис»

«Сакраменто» (13-22) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Мемфис» (13-22) — 128:123. Хозяева выиграли впервые за девять встреч. Самым результативным игроком встречи стал защитник «королей» Де'Аарон Фокс, набравший 27 очков.

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«Сакраменто» — «Мемфис» — 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)