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«Юта» обыграла «Кливленд» с разницей в одно очко

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«Юта» на выезде победила «Кливленд» (109:108) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл — 35 очков. У «Кавальерс» 31 очко набрал Дариус Гарлэнд.

«Юта» занимает третье место на Западе. «Кливленд» идет шестым на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Юта» — 108:109 (29:32, 26:28, 27:31, 26:18)

5 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

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Евгений Петров все материалы автора
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