«Юта» обыграла «Кливленд» с разницей в одно очко
«Юта» на выезде победила «Кливленд» (109:108) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл — 35 очков. У «Кавальерс» 31 очко набрал Дариус Гарлэнд.
«Юта» занимает третье место на Западе. «Кливленд» идет шестым на Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Юта» — 108:109 (29:32, 26:28, 27:31, 26:18)
5 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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