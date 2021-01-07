«Сакраменто» победил «Чикаго», «Клипперс» в гостях обыграли «Голден Стэйт»
08:34
«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» со счетом 128:124.
Самыми результативными стали два игрока «Чикаго» — Коби Уайт и Зак Лавин, у которых 36 и 32 очка соотвественно.
В другом матче «Клипперс» в гостях обыграли «Голден Стэйт» со счетом 108:101. Форвард гостей Пол Джордж набрал 21 очко. Столько же забросил его партнер по команде Кавай Леонард.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25)
«Сакраменто» — «Чикаго» — 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31)
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