«Сакраменто» победил «Чикаго», «Клипперс» в гостях обыграли «Голден Стэйт»

«Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» со счетом 128:124.

Самыми результативными стали два игрока «Чикаго» — Коби Уайт и Зак Лавин, у которых 36 и 32 очка соотвественно.

В другом матче «Клипперс» в гостях обыграли «Голден Стэйт» со счетом 108:101. Форвард гостей Пол Джордж набрал 21 очко. Столько же забросил его партнер по команде Кавай Леонард.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 101:108 (15:21, 36:31, 26:31, 24:25)

«Сакраменто» — «Чикаго» — 128:124 (28:25, 34:34, 31:34, 35:31)