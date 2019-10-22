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Сабонис подписал четырехлетний контракт с «Индианой» на 77 миллионов долларов

01:00
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Форвард «Индианы» Домантас Сабонис подписал новый контракт с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые литовец заработает 77 миллионов долларов. Из-за бонусов сумма контракта может вырасти до 85 миллионов. Ранее сообщалось, что «Индиана» готова обменять игрока.

В прошлом сезоне Сабонис набирал в среднем за матч 14,1 очка, делал 9,3 подбора и 2,9 передачи.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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