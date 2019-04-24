Владелец "Бруклина", российский бизнесмен Михаил Прохоров поблагодарил игроков за успешный сезон. "Нетс" пробились в плей-офф впервые за четыре сезона, в первом раунде уступили "Филадельфии" (1-4).

"Хочу поблагодарить Шона Маркса, Кенни Аткинсона, Бретта Йормарка, всех наших игроков, тренерский штаб и клубный персонал за потрясающий сезон.

Вы выложились по полной, и это окупилось выходом в плей-офф, хотя мало кто верил, что мы доберемся до него. Гораздо важнее то, что "Нетс" строят команду с психологией победителя ,и у нас будущее очень перспективно. Наслаждайтесь отдыхом. Не могу дождаться, что будет в следующем сезоне", - приводит слова Прохорова Твиттер "Нетс".