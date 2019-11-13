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Пол Джордж дебютирует за «Клипперс» 15 ноября

17:39
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж дебютирует за команду 15 ноября в матче с «Нью-Орлеаном», сообщает в своем Twitter журналист Крис Хайнс. 29-летний баскетболист пропустил старт сезона из-за восстановления после операции на плечах.

В прошедшем сезоне Джордж набирал 28,0 очка, 8,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. «Клипперс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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