Пиппен выбрал лучшего между Джорданом и Джеймсом

Бывший игрок НБА Скотти Пиппен, выступавший за «Чикаго» вместе с Майклом Джорданом, рассказал, кого считает величайшим баскетболистом в истории НБА.

Пиппен сравнил Джордана с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я никогда не говорил, что считаю Леброна Джеймса величайшим игроком в истории. Такого не было, — цитирует Пиппена ESPN. - Я говорил, что к концу карьеры его статистика будет лучше, чем у Джордана. Я все еще так считаю, ведь у Леброна невероятная статистика, так как у него больше сезонов в лиге, чем у Джордана. Майкл провел всего 11 сезонов в лиге. Леброн же начал играть в 18 или 19 лет. Скорее всего, он обгонит Майкла. Однако кого бы я выбрал в партнеры по команде? Это глупый вопрос. Я никогда не проводил время с Леброном, я бы не пошел с ним в кино».