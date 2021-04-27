«Клипперс» подписали контракт с Казинсом
09:13
«Клипперс» подписал контракт с центровым Демаркусом Казинсом до конца сезона-2020/21, информирует сайт НБА.
В 8 матчах за «Клипперс» Казинс набирает 6,3 очка, 4,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Казинс стал игроком калифорнийского клуба в начале апреля, подписал 10-дневный контракт. Позже «Клипперс» сохранили его еще на 10 дней.
Казинс является четырехкратным участником Матча всех звезд НБА. Кроме того, он выигрывал Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и становился чемпионом мира.
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