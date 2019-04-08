"Орландо" в гостях обыграл "Бостон" и пробился в плей-офф

"Орландо" на выезде выиграл у "Бостона" (116:108) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Терренс Росс, который набрал 26 очков. 25 очков и 12 подборов у Николы Вучевича, 24 очка набрал Эван Фурнье. У хозяев лучшим снайером стал Кайри Ирвинг - 23 очка.

"Орландо" занимает шестое место в Восточной конференции и сумела пробиться в плей-офф. "Бостон" также уже обеспечил себе место в плей-офф - команда на четвертой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон"- "Орландо" - 108:116 (27:27, 25:21, 26:35, 30:33)

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