«Милуоки» в овертайме выиграл у «Оклахомы». Гилджес-Александер набрал 39 очков

«Милуоки» на выезде переиграл «Оклахому-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:132 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 39 очков.

«Бакс» лидируют в Восточной конференции, а «Оклахома» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 132:136 OT (27:27, 28:28, 32:29, 32:35, 7:7, 6:10)

О: Гилджес-Александер (39), Мэнн (21), Гидди (18 + 15 подборов), Покушевски (17).

М: Картер (36 + 12 передач), Б. Лопес (24 + 13 подборов), Боучэмп (19), Аллен (18).