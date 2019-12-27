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«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин», Рэндл набрал 33 очка

06:05
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«Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Нью-Йорку» — 82:94. Гости победили впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)

Б: Динвидди (25)

Н: Рэндл (33)

27 декабря.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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