«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин», Рэндл набрал 33 очка
06:05
«Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Нью-Йорку» — 82:94. Гости победили впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, набравший 33 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)
Б: Динвидди (25)
Н: Рэндл (33)
27 декабря.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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