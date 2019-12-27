«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин», Рэндл набрал 33 очка

«Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Нью-Йорку» — 82:94. Гости победили впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)

Б: Динвидди (25)

Н: Рэндл (33)

27 декабря.