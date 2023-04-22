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«Нью-Йорк» вышел вперед в серии с «Кливлендом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 апреля. «Нью-Йорк» — «Кливленд» — 99:79.
Фото USA Today Sports

«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 99:79. «Никс» вышли впереде в серии — 2-1.

Четвертый матч в серии состоится 23 апреля. Начало — 20.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24)

Н: Брансон (21), Барретт (19), Харт (13), Куикли (11), Рэндл (11).

К: Митчелл (22), Леверт (17), Гарлэнд (10), Э. Мобли (10 + 10 подборов).

Счет в серии: 2-1.

БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
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