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Сегодня, 05:15

«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 115:109. «Санс» выиграли серию — 4-2.

Следующим соперником «Финикса» будет победитель серии «Даллас» — «Юта». «Маверикс» ведут 3-2.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 109:115 (28:28, 30:20, 27:34, 24:33)

Н: Ингрэм (21 + 11 передач), Макколлум (16), Джонс (16), Нэнс (15).

Ф: Пол (33), Эйтон (22), Бриджес (18), Джонсон (13).

Счет в серии: 2-4.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
1
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