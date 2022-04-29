«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 115:109. «Санс» выиграли серию — 4-2.
Следующим соперником «Финикса» будет победитель серии «Даллас» — «Юта». «Маверикс» ведут 3-2.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 109:115 (28:28, 30:20, 27:34, 24:33)
Н: Ингрэм (21 + 11 передач), Макколлум (16), Джонс (16), Нэнс (15).
Ф: Пол (33), Эйтон (22), Бриджес (18), Джонсон (13).
Счет в серии: 2-4.
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