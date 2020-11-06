«Нет, черт возьми! В США учитывают голос каждого!» Чемпион НБА ответил Трампу
12:14
Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, в которой политик призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в Штатах.
«Нет, черт возьми! Это Соединенные Штаты Америки, страна, где учитывается каждый голос!» — написал в Twitter Перкинс.
Выборы в США завершились 4 ноября, результат голосования все еще неизвестен. Многие американские спортсмены выступают против того, чтобы нынешний президент Дональд Трамп был переизбран на второй срок.
Hell No!!! It's the United States Of America where we count EVERY single Vote.— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) November 5, 2020
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