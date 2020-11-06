«Нет, черт возьми! В США учитывают голос каждого!» Чемпион НБА ответил Трампу

Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, в которой политик призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в Штатах.

«Нет, черт возьми! Это Соединенные Штаты Америки, страна, где учитывается каждый голос!» — написал в Twitter Перкинс.

Выборы в США завершились 4 ноября, результат голосования все еще неизвестен. Многие американские спортсмены выступают против того, чтобы нынешний президент Дональд Трамп был переизбран на второй срок.