Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нет, черт возьми! В США учитывают голос каждого!» Чемпион НБА ответил Трампу

12:14
«Сделайте выборы честными снова» — отсыл к слогану Дональда Трампа о возвращении величия Америки. Фото AFP
«Сделайте выборы честными снова» — отсыл к слогану Дональда Трампа о возвращении величия Америки. Фото AFP

Чемпион НБА в составе «Бостона», эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, в которой политик призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в Штатах.

«Нет, черт возьми! Это Соединенные Штаты Америки, страна, где учитывается каждый голос!» — написал в Twitter Перкинс.

Выборы в США завершились 4 ноября, результат голосования все еще неизвестен. Многие американские спортсмены выступают против того, чтобы нынешний президент Дональд Трамп был переизбран на второй срок.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир