НБА отклонила запрос «Лейкерс» на списание остатка зарплаты Денга из платежной ведомости

НБА отклонила запрос «Лейкерс» на списание остатка зарплаты бывшего игрока команды Луола Денга из платежной ведомости, сообщает баскетбольный инсайдер Шемс Чарания.

Денг при расторжении контракта с «Лейкерс» в 2018 году отказался от 7,5 миллиона долларов из полагавшихся ему 36, что позволило клубу освободить место в платежке. Но баскетболист остается в ведомости «Лейкерс» и должен получить 10 миллионов за следующие два сезона.

The Los Angeles Lakers application to exclude Luol Deng's salary from team salary books has been denied by the NBA, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Deng is owed salary through 2022.