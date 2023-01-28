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28 января, 06:39

НБА оштрафовала Эмбиида на 25 тысяч долларов за неприличный жест

Мария Гусева
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НБА наказала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за неприличный жест, показанный в матче регулярного чемпионата против «Бруклина» (137:133).

Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний камерунец обязан заплатить 25 тысяч долларов за использование знаменитого празднования рестлера Triple H после заброшенного мяча. Во время игры арбитры не обратили внимания на его поведение.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 35 матчах, набирая в среднем по 33,4 очка и делая по 9,8 подбора и 4,1 передачи.

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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