Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:20

Йокич помирился с владельцем «Финикса» во время разминки перед пятым матчем

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Центровой «Денвера» Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Мэта Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

Во время четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Игрок «Денвера» захотел быстро ввести мяч в игру, который был зажат в руках Ишбии. Сначала баскетболист попытался выхватить мяч, но владелец «Финикса» его выбил. После этого центровой «Денвера» оттолкнул Ишбию и заработал технический.

НБА оштрафовала игрока на 25 тысяч долларов.

10 мая «Денвер» обыграл «Финикс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 118:102. «Наггетс» вышли вперед в серии — 3-2.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
0
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» переиграл «Финикс» в пятом матче. Йокич оформил трипл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости