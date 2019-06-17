На чемпионском параде "Торонто" ожидается 2 миллиона человек. Население города - почти 3

На сегодняшнем чемпионском параде "Торонто" ожидается 1,5-2 миллиона человека, сообщает blogto.com со ссылкой на пресс-службу компании владельцев клуба. Торонто – крупнейший город Канады по численности населения – почти 3 миллиона человек.

"Торонто" впервые выиграл чемпионат НБА, победив "Голден Стэйт".​