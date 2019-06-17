На чемпионском параде "Торонто" ожидается 2 миллиона человек. Население города - почти 3

На сегодняшнем чемпионском параде "Торонто" ожидается 1,5-2 миллиона человека, сообщает blogto.com со ссылкой на пресс-службу компании владельцев клуба. Торонто – крупнейший город Канады по численности населения – почти 3 миллиона человек.
"Торонто" впервые выиграл чемпионат НБА, победив "Голден Стэйт".
Wow! #WeTheNorth pic.twitter.com/iXlK3mvYWA— Toronto Raptors (@Raptors) 17 июня 2019 г.
Limited seating available. 🤯#WeTheNorth pic.twitter.com/QU2TXiQKwv— Tim and Sid (@timandsid) 17 июня 2019 г.
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