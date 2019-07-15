Мозгов рассказал об отношении болельщиков к Леброну Джеймсу

Центровой "Орландо", россиянин Тимофей Мозгов, рассказал, что североамериканские болельщики по-разному относятся форварду "Лейкерс" Леброну Джеймсу.

– Я бы сказал, все и любят, и ненавидят. Леброн говорит, что его ненавидят, пока он защищает цвета чужой команды. Но посмотрите, что он сделал. Сколько у нас спортсменов решаются открыть свою школу после завершения карьеры? То, что он велик и на площадке, и за ее пределами, ни у кого не вызывает сомнений. Я не знаю, как ему все удается, – сказал Мозгов в ролике Youtube-канала Raw Take.

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