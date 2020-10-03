Главный тренер «Майами» Эрик Спольэстра прокомментировал поражение от «Лейкерс» (114:124) во втором матче финала НБА.

«Мне все равно, что люди думают о «Майами». Вы знаете, как исправить ситуацию? Давайте, я вас выслушаю. Сегодняшний матч мне понравился, но и этого не хватило для победы. Сейчас важно пересмотреть игру и сделать правильные выводы», — цитирует Спольэстру ASAP Sports.

Третий матч финала НБА состоится в понедельник, 5 октября. Начало — в 2.30 (мск).