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«Мне все равно, что люди думают о «Майами». Спольэстра — о поражении от «Лейкерс»

09:19
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Главный тренер «Майами» Эрик Спольэстра прокомментировал поражение от «Лейкерс» (114:124) во втором матче финала НБА.

«Мне все равно, что люди думают о «Майами». Вы знаете, как исправить ситуацию? Давайте, я вас выслушаю. Сегодняшний матч мне понравился, но и этого не хватило для победы. Сейчас важно пересмотреть игру и сделать правильные выводы», — цитирует Спольэстру ASAP Sports.

Третий матч финала НБА состоится в понедельник, 5 октября. Начало — в 2.30 (мск).

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