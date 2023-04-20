«Милуоки» сравнял счет в матче с «Майами»
«Милуоки» переиграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 138:122. Счет в серии стал равный — 1-1.
Центровой «Бакс» Брук Лопес и форвард Джимми Батлер набрали по 25 очков.
Третья игра встречи состоится 23 апреля на паркете «Хит». Начало — 2.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Милуоки» — «Майами» — 138:122 (35:28, 46:27, 37:30, 20:37)
Мил: Б. Лопес (25), Холидэй (24 + 11 передач), Коннотон (22), Инглс (17).
Май: Батлер (25), Адебайо (18), Винсент (16), Оладипо (15), Калеб Мартин (15).
Счет в серии: 1-1.
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