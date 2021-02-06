«Майами» обыграл «Вашингтон», «Шарлотт» проиграл «Юте»
06:36
«Шарлотт» уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (121:138). «Джаз» одержали третью победу кряду.
В другой встрече «Майами» обыграл «Вашингтон» (122:95).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Юта» — 121:138 (32:30, 22:39, 36:37, 31:32)
Ш: Болл (34), Хэйворд (25 + 10 подборов), Розир (15).
Ю: Богданович (31), Митчелл (30), Конли (16).
«Майами» — «Вашингтон» — 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)
М: Нанн (25), Адебайо (21), Хирро (17), Олиник (17).
В: Лень (18), Уэстбрук (13), Хатимура (12).
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