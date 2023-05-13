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Сегодня, 06:05

«Майами» стал второй командой в истории НБА, вышедшей в финал конференции в плей-офф с 8-м посевом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Радость игроков «Майами».
Фото USA Today Sports

«Майами» стал второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которой удалось выйти в финал конференции плей-офф. «Хит» повторили достижение «Никс» 1999 года. Тогда команда пробилась в финал.

Сегодня «Майами» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Нью-Йорк» — 96:92. «Хит» выиграли серию — 4-2.

В финале Восточной конференции «Майами» встретится с победителем пары «Бостон» — «Филадельфия» (3-3).

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
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