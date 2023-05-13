«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» и вышли в финал конференции
«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 122:101. Команда из Лос-Анджелеса выиграли серию — 4-2.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков.
В финале Западной конференции «Лейкерс» сыграют с «Денвером».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24)
Л: Джеймс (30), Ривз (23), Расселл (19), Дэвис (17 + 20 подборов).
Г: Карри (32), Дивинченцо (16), Луни (9 + 18 подборов).
Счет в серии: 4-2.
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