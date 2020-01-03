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«Майами» победил «Торонто», «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт»

06:29
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«Майами» (25-9) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Торонто» (23-12) — 84:76.

В параллельной встрече «Миннесота» (13-21) обыграла «Голден Стэйт» (9-27) — 99:84. Также «Юта» (22-12) оказалась сильнее «Чикаго» (13-22) — 102:98.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Торонто» — 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17)

«Чикаго» — «Юта» — 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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