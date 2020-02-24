«Лейкерс» вырвали победу в матче с «Бостоном»

«Лейкерс» дома обыграли «Бостон» (114:112) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис — 32 очка, 13 подборов и 3 передачи. У Леброна Джеймса 29 очков, 8 подборов и 9 ассистов. В составе гостей лучшим снайпером стал Джейсон Тейтум — 41 очко.

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции. «Бостон» занимает третье место на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Бостон» — 114:112 (28:19, 28:35, 31:33, 27:25)

23 февраля.