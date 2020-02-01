«Лейкерс» проиграли первый матч после смерти Коби Брайанта

«Портленд» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:119. Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, набравший 48 очков. Ему не хватило одного подбора для того, чтобы сделать «трипл-дабл».

Игра стала первой для «Лейкерс» после трагической гибели легендарного защитника Коби Брайанта. Баскетболист разбился в результате крушения вертолета 26 января в возрасте 41 года.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 119:127 (36:38, 26:22, 34:43, 23:24)

Л: Дэвис (37 + 15 подборов), Джеймс (22 + 10 передач), Кузма (17 + 15), Брэдли (10).

П: Лиллард (48 + 10 передач), Уайтсайд (30 + 12 подборов), Макколлум (19), Трент (10).