«Лейкерс» потерпели первое поражение в форме в честь Коби Брайанта

«Лейкерс» уступили «Майами» (108:111) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

Команда из Лос-Анджелеса впервые проиграла, выступая в форме «Black Mamba», посвященной легендарному баскетболисту команды Коби Брайанту. Ранее «Лейкерс» выиграли 4 встречи, выступая в этом комплекте.

Lakers take their first loss in the Black Mamba jerseys (4-1) pic.twitter.com/qVkYX0TZdH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 10, 2020

Коби Брайант погиб 26 января в Калабасасе (штат Калифорния, США) в результате крушения вертолета. Вместе с Брайантом на борту находились еще 8 человек, включая его дочь Джанну. Все находившиеся в вертолете погибли.

Счет в серии «Лейкерс» — «Майами» — 3:2. Шестой матч финала состоится в понедельник, 12 октября, начало — в 2.30 (мск).