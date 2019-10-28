«Лейкерс» победил «Шарлотт», Джеймс, Дэвис и Ховард отметились дабл-даблами

«Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Шарлотт» — 120:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. Также дабл-даблами отметились Леброн Джеймс и Дуайт Ховард.

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«ЛА Лейкерс» — «Шарлотт» — 120:101 (30:28, 33:34, 24:18, 33:21)

28 октября.

Л: Дэвис (29 +14 подборов), Джеймс (20+12 результативных передач), Ховард (16+10 подборов)

Ш: Бриджес (23)