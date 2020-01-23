«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк», «Килпперс» уступили «Атланте»

«Атланта» переиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (102:95). В других встречах «Бостон» выиграл у «Мемфиса» (119:95), а «Нью-Йорк» уступил «Лейкерс» (92:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Клипперс» — 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)

А: Коллинз (33 + 16 подборов), Гудвин (19), Хертер (12).

К: Харрелл (30), Уильямс (18), Шэмет (13).

«Бостон» — «Мемфис» — 119:95 (25:27, 33:17, 41:19, 20:32)

Б: Тейтум (23), Тайс (14), Кантер (13).

М: Валанчюнас (16 + 13 подборов), Хилл (13), Джексон (13).

«Нью-Йорк» — «Лейкерс» — 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24)

Н: Моррис (20), Дотсон (17), Рэндл (16).

Л: Дэвис (28), Джеймс (21), Колдуэлл-Поуп (13).

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