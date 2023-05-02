«Лейкерс» не планируют подписывать Ирвинга

«Лейкерс» больше не планируют подписывать разыгрывающего защитника «Далласа» Кайри Ирвинга, сообщает The Athletic. Этим летом он станет свободным агентом.

По информации источника, клуб из Лос-Анджелеса не готов отказываться от нескольких игроков, обменянных в дедлайн, ради подписания 31-летнего американца.

В этом сезоне Ирвинг сыграл 20 матчей за «Даллас», набирая в среднем по 27,0 очка, 5,0 подбора и 6,0 передачи. За «Бруклин» он провел 40 матчей со средними показателями 27,1, 5,1 и 5,3 соответственно.