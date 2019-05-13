Леонард вышел на третье место по очкам за одну серию плей-офф НБА

Легкий форвард "Торонто" Кавай Леонард набрал 41 очко в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА с "Филадельфией" (92:90).

За семь игр против "Филадельфии" 27-летний баскетболист набрал 243 очка. Таким образом, Леонард вышел на третье место в истории НБА по количеству результативных баллов за одну серию плей-офф, сообщает Sports Center.

Лидирует по этому показателю экс-центровой "Лейкерс" Карим Абдул-Джаббар, который в сезоне 1976/77 набрал 260 очков в семи матчах полуфинала конференции с "Голден Стэйт". На второй строчке легенда "Чикаго" Майкл Джордан – 246 очков за шесть игр в финале против "Финикса"​.