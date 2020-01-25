Леонард оформил первый трипл-дабл в карьере

«Майами» проиграл дома «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (117:122). Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, записавший на свой счет 33 очка, 10 подборов и 10 передач. Он оформил первый трипл-дабл в карьере.

28-летний Леонард — двукратный чемпион НБА (2014, 2019). В 2015 и 2016 году он признавался лучшим оборонительным игроком сезона. Он подписал контракт с «Клипперс» в качестве свободного агента после того, как истек срок однолетнего контракта с «Торонто».