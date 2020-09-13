Леброн Джеймс: «Я победитель, и всегда был победителем»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал первый за последние 10 лет выход команды в финал Западной конференции.

— Я победитель, и всегда был победителем, — цитирует Леброна ESPN. — Я понимаю, что преданные болельщики «Лейкерс» испытывали последнее десять лет, не попадая в плей-офф и не борясь за чемпионство. Я тоже несу ответственность за это.

Я стал частью этого клуба для того, чтобы вернуть его туда, где его привыкли видеть. Я говорю о борьбе за чемпионский титул. Для меня большая честь носить фиолетово-золотистую форму, и мы пытаемся продолжить наследие.